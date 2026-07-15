Nella notte tra domenica e lunedì, un furto di rame è avvenuto al Cimitero Monumentale. Un familiare coinvolto ha invitato a denunciare tutti i furti subiti. Uno dei responsabili ha riferito che il furto ha causato danni significativi e che il rame rubato era destinato a scopi di riparazione. La polizia sta indagando sull’episodio e ha già recuperato alcuni dei materiali rubati. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Uno dei furti commessi nella notte tra domenica e lunedì al Cimitero Monumentale ha toccato personalmente anche il signor Eugenio Menozzi, il quale in veste di privato cittadino si rivolge "a tutti coloro che hanno subito furti o danni da questo raid, affinché provvedano a presentare denuncia e a inviarne copia all’ufficio competente per i servizi cimiteriali di Reggio, che è il Servizio di Polizia Mortuaria" (numeri 0522 456603, 0522 456322 o 0522 456665, oppure scrivere all’email [email protected]). I furti di rame avvenuti l’altra notte non hanno risparmiato niente e nessuno. Nemmeno la statua dell’Aviatore, di cui ora resta solo il piedistallo in pietra rovesciato a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Razzia di rame al Monumentale. Un familiare lancia l’appello: "Denunciate tutti i furti subiti"

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