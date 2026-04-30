A Conselice sono stati segnalati diversi furti di rame presso il cimitero locale. Le operazioni sono state denunciate alle forze dell'ordine, che stanno indagando sui casi. I furti si sono verificati in più occasioni, coinvolgendo diverse aree del cimitero. Non sono stati ancora identificati i responsabili, e le autorità stanno monitorando la situazione. La sicurezza del sito è stata rafforzata dopo gli episodi.

I predoni del rame sono tornati a colpire il cimitero di Conselice. Lo hanno fatto con tutta probabilità nella notte tra martedì e ieri, prendendo di mira almeno una quindicina di cappelle di famiglia situate nella parte ‘nuova’ del camposanto, dalle quali hanno smontato e divelto sia coperture in rame nonché grondaie e caditoie. Non solo, ma hanno pure asportato le tegole che ricoprivano il tetto di una cappella. Ad accorgersene sono state ieri mattina alcune persone che si erano recate a fare una visita ai propri cari. Inutile sottolineare il loro dolore, misto a preoccupazione e soprattutto a rabbia per un episodio increscioso e deprecabile che, come non mai, urta la sensibilità di chiunque.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sono tornati i predoni del rame. Conselice, raffica di furti al cimitero

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