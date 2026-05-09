Negozio appena aperto | Già subiti due furti

Un negozio di calzature con una lunga storia a Prato, aperto da poco più di una settimana, ha subito due furti. Il negozio, aperto al pubblico dal 25 aprile, è stato visitato dai ladri in due occasioni diverse, secondo quanto riferito. La proprietà ha segnalato gli episodi alle forze dell'ordine e sta valutando le misure di sicurezza da adottare.

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Un nome storico del commercio pratese, con diversi negozi in città: Mannini Calzature. L’ultimo punto vendita, aperto al pubblico solo dal 25 aprile scorso, è già stato visitato due volte dai ladri. Episodi che, purtroppo, si ripetono con frequenza come testimoniato dalla chat del gruppo negozi corso Mazzoni. Si tratta del negozio di corso Mazzoni 30, "Mannini Calzature e Pelletterie dal 1952". L’ultimo investimento di una delle famiglie di commercianti più conosciute, che continua a credere nella città e soprattutto nel centro storico. L’ultimo episodio è stato interamente ripreso dal sistema di videosorveglianza interno: si vede una persona che sottrae la merce esposta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Negozio appena aperto: "Già subiti due furti" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Bullied after time-traveling, he opens a pub and wins the Empress's heart to rule! Notizie correlate Negozio aperto da pochi giorni, già due furti. “Prato non è questa, ma siamo preoccupati”Prato, 8 maggio 2026 –Un nome storico del commercio pratese, con diversi negozi in città: Mannini Calzature. Podcast Cose Scomode, Viviano: “Scudetto? Senza i due furti subiti dall’Inter…”Il dibattito sull’impatto di Lautaro Martinez nell’economia del gioco dell’Inter si è acceso negli studi del podcast Cose Scomode. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Negozio appena aperto: Già subiti due furti; Già due furti nel negozio del centro inaugurato il 25 aprile: Prato non è questa; Due furti in pochi giorni ai danni di un negozio del centro, la titolare: Prato non è questa; Estetica, parrucchiere e armocromia: a Milano apre una nuova profumeria Eb by Esselunga. Negozio appena aperto: Già subiti due furtiPreso di mira il nuovo punto vendita Mannini Calzature di corso Mazzoni. Il titolare: Prato non è questa, ma siamo preoccupati per la situazione. lanazione.it Ruba oggetti da negozio appena aperto, il titolare pubblica foto: Vieni a pagare, non ti denuncioA una sola settimana dalla sua inaugurazione, il nuovo negozio Funny Yummy fa già i conti con i furti. Lo store in via Nicolai, specializzato in blindbox, gadget da collezione, snack e bevande ... bari.repubblica.it AMA: Ho lavorato in un negozio di compravendita di telefonia usata reddit Ha confessato di aver soffocato e ucciso Michelangelo Scamarcia, 68 anni, di Carbonara di Bari, e di averlo fatto per un contrasto insorto con la vittima per un debito di appena 30 euro. Così il commerciante di nazionalità cinese Lin Wei, sottoposto ieri sera x.com