Negozio appena aperto | Già subiti due furti
Un negozio di calzature con una lunga storia a Prato, aperto da poco più di una settimana, ha subito due furti. Il negozio, aperto al pubblico dal 25 aprile, è stato visitato dai ladri in due occasioni diverse, secondo quanto riferito. La proprietà ha segnalato gli episodi alle forze dell'ordine e sta valutando le misure di sicurezza da adottare.
Un nome storico del commercio pratese, con diversi negozi in città: Mannini Calzature. L’ultimo punto vendita, aperto al pubblico solo dal 25 aprile scorso, è già stato visitato due volte dai ladri. Episodi che, purtroppo, si ripetono con frequenza come testimoniato dalla chat del gruppo negozi corso Mazzoni. Si tratta del negozio di corso Mazzoni 30, "Mannini Calzature e Pelletterie dal 1952". L’ultimo investimento di una delle famiglie di commercianti più conosciute, che continua a credere nella città e soprattutto nel centro storico. L’ultimo episodio è stato interamente ripreso dal sistema di videosorveglianza interno: si vede una persona che sottrae la merce esposta.🔗 Leggi su Lanazione.it
Bullied after time-traveling, he opens a pub and wins the Empress's heart to rule!
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