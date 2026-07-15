A Vendrogno, frazione di Bellano, si tiene una rassegna fotografica incentrata su luce, pietra e storia. Le immagini mostrano la luce che entra dalle vetrate, le pietre dei muri antichi e i dettagli delle chiese locali. La mostra mette in evidenza elementi architettonici e simbolici legati alla tradizione religiosa e alle origini del borgo. L’esposizione rimarrà aperta fino a data da definire.

BELLANO (Lecco) Luce, pietra e memoria. Sono la luce che filtra dalle vetrate, le pietre dei muri antichi e la memoria della fede e delle tradizioni delle chiese di Vendrogno, frazione di Bellano. Dal 26 luglio all’8 agosto 2026 nella chiesa di San Grato a Vendrogno si svolge la mostra Luce, pietra e memoria, a cura di Wilma Milani, Martina Perucchini e Gabriele Viganò. L’esposizione sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16 alle 18 con ingresso libero. Raccoglie gli scatti realizzati dai partecipanti alla IV edizione del laboratorio Fotografare il Sacro, progetto promosso dai Custodi del Patrimonio di Bellano e curato dal fotografo e videomaker bellanese Gabriele Viganò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rassegna fotografica a Vendrogno. Obiettivi su luce, pietra e storia

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