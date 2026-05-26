Baronissi si illumina con la prima edizione di “Baronissi in Luce”, una passeggiata fotografica collettiva organizzata dall’Associazione Culturale LAB 147 e dalla Pro Loco. L’evento coinvolge i partecipanti in un percorso tra i punti più rappresentativi del centro storico, catturando immagini di monumenti e scorci cittadini. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata alla fotografia e alla scoperta della città.

Baronissi si prepara ad accendersi di luce, storia e bellezza con la prima edizione di “Baronissi in Luce”, passeggiata fotografica collettiva promossa dall’Associazione Culturale LAB 147 e dalla Pro Loco Baronissi. L’iniziativa, in programma sabato 6 giugno 2026 con partenza alle ore 10:00 dal Parco del Ciliegio, nasce con l’obiettivo di riscoprire il territorio attraverso lo sguardo della fotografia, valorizzando scorci, monumenti, paesaggi e luoghi identitari della città. L’evento ha ottenuto il riconoscimento ufficiale della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e sarà aperto a tutti: fotografi professionisti, fotoamatori, cittadini, curiosi e appassionati. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi in Luce, passeggiata fotografica tra storia e bellezza

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