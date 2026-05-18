La pietra dal mare | materia memoria e visioni contemporanee nella rassegna del collettivo Anima & Pietra

La mostra si terrà dal 21 maggio al 7 giugno 2026 nel Colonnato della Provincia di Bari. Inaugurazione giovedì 21 maggio alle 17.30 nel Colonnato della Provincia con le opere di sette artisti del collettivo "Anima & Pietra"Dal mare come memoria, materia e traccia del tempo. Nasce da questa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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