ranucci il probo andava a letto con una fonte

Nel suo libro, il conduttore rivela di aver avuto due relazioni sentimentali. Una con una stagista, conclusa in modo tragico, e l’altra con un’informatrice. La narrazione è priva di commenti e si concentra sui fatti. Le relazioni sono descritte come avvenute durante il periodo di attività professionale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui nomi o sulle circostanze specifiche.

Nella sua autobiografia, il conduttore racconta senza filtri anche due relazioni. Una, finita tragicamente, con una sua stagista L’altra con una informatrice. Divampa la polemica, mentre l’ad Rai Rossi spiega lo stop alle repliche: «Mossa a tutela del brand» O la borsa o Lavitola. L’affaire Sigfrido Ranucci diventa il feuilleton dell’estate e come in ogni vicenda che dal noir scivola nel gossip, ecco – immancabile e prepotente – il profumo di donna. Nessuna fonte anonima, nessuna microspia. È tutto raccontato da lui, è tutto rivelato dal sito Esperia, che è andato a ripescare brani di La scelta, autobiografia professionale pubblicata da Bompiani due anni fa, con Ranucci deciso a rivelare scoop e demoni, passioni e amori come se avesse il microfono di Rai tre che lo incalza. 🔗 Leggi su Laverita.info

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