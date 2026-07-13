Dopo che le indagini sull’attentato del 16 ottobre 2025 hanno collegato il nome di Valter Lavitola come possibile mandante, Sigfrido Ranucci e Lavitola hanno rilasciato numerose interviste.

Da quando dalle indagini sull’attentato del 16 ottobre 2025 aSigfrido Ranucciè emerso come sugheri dall’acqua il nome diValter Lavitola, quale presunto mandante, il conduttore diReportnonché lo stesso imprenditore hanno scelto di concedersi alla stampa in interviste fiume. E non dinanzi alle autorità. Se non per un’audizione in Antimafia per il giornalista e l’interrogatorio in Procura per l’ex direttore dell’Avanti!, quando però ha deciso di consegnare solo lunghe dichiarazioni spontanee. Ma dietro alle parole del già uomo di fiducia del berlusconismo nonché protagonista divarie vicende giudiziarieche hanno segnato il Paese e che riportano l’orologio indietro di almeno vent’anni, sono ampi gli scenari venutisi a creare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Amicizia Ranucci-Lavitola, una fonte a doppio taglio?

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Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa reddit

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