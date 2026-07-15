Durante una cena nel quartiere Monteverde, un giornalista e un imprenditore hanno conversato tra piatti e bicchieri di vino. L’imprenditore ha successivamente raccontato di aver condiviso dettagli sulla propria attività e questioni legate a interessi personali. Nessun altro dettaglio sulla conversazione è stato reso pubblico, né sono emersi riferimenti a altri temi o persone coinvolte. La serata si è conclusa senza ulteriori sviluppi noti.

Di cos'avranno mai parlato Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola in quella ormai mitologica cena del 2023 al ristorante Cefalù, quartiere Monteverde di Roma? Il locale è di proprietà dello stesso Lavitola e come ormai emerso nella clamorosa inchiesta che vede il faccendiere indagato come mandante dell' attentato dinamitardo davanti a casa del giornalista di Report a Pomezia (ottobre 2025) non era un evento isolato. I due si frequentavano spesso, e non solo per motivi di "lavoro". Ranucci ha definito Lavitola un " caro amico ", ma ora stanno emergendo dettagli sempre più compromettenti, imbarazzanti, a tratti inspiegabili. E soprattutto, assai velenosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci e Lavitola al ristorante, l'imprenditore vuota il sacco: "Di cosa abbiamo parlato a cena"

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