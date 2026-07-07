Un imprenditore è stato indagato per aver ordinato l’attentato a un giornalista e conduttore televisivo. L’indagine si è concentrata su una cena tra lui, il giornalista e un prelato, prima dell’attentato. Il 16 ottobre 2025, un ordigno è stato piazzato davanti all’abitazione del giornalista, e negli ultimi giorni sono stati arrestati i presunti esecutori materiali dell’attacco. La procura ha accusato l’imprenditore di essere il mandante dell’operazione.

Il cerchio delle indagini sui mandanti dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci si era stretto sempre di più negli ultimi giorni, dopo gli arresti dei presunti esecutori materiali che la sera del 16 ottobre 2025 hanno piazzato l'ordigno fuori dalla sua abitazione. Per i pm c'era la certezza, derivante da numerose conversazioni intercettate, di un'azione su commissione. Per cui ora è indagato Valter Lavitola, l'ex imprenditore ed ex direttore dell'Avanti, già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie, con tre anni scontati in carcere per la tentata estorsione a Impregilo. È stato perquisito nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale, sono stati acquisiti cellulare e pc, dove i pm cercano riscontri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Lavitola: "È il mandante". Il caso di una cena dei due con un noto prelato

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Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Valter Lavitola

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