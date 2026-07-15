Raimondi | Muharemovic al Leeds per 40 milioni Dovbyk-Genoa sì o no?

Notizia in breve

Muharemovic è stato acquistato dal Leeds United per circa 40 milioni di euro. Nel frattempo, si discute ancora sulla possibile cessione di Dovbyk al Genoa. Nel mercato italiano, Doekhi è stato ufficializzato come nuovo difensore della Lazio, mentre Gosens ha lasciato l’Italia per un altro club. Questi sono gli ultimi aggiornamenti su alcuni movimenti di mercato recenti.