Raimondi | Muharemovic al Leeds per 40 milioni Dovbyk-Genoa sì o no?

Da sportmediaset.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Muharemovic è stato acquistato dal Leeds United per circa 40 milioni di euro. Nel frattempo, si discute ancora sulla possibile cessione di Dovbyk al Genoa. Nel mercato italiano, Doekhi è stato ufficializzato come nuovo difensore della Lazio, mentre Gosens ha lasciato l’Italia per un altro club. Questi sono gli ultimi aggiornamenti su alcuni movimenti di mercato recenti.

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