Niente Italia per Muharemovic | vola al Leeds per 40 milioni alla Juve il 50%

Tarik Muharemovic lascia il Sassuolo e si trasferisce al Leeds United per circa 40 milioni di euro. La Juventus riceverà il 50% della futura rivendita. L’accordo tra le parti è stato definito nelle ultime ore, chiudendo così il lungo corteggiamento al giocatore. La trattativa si conclude con il trasferimento del centrocampista in Inghilterra.

Uno dei primi tormentoni di mercato del mercato italiano arriva all'epilogo: Tarik Muharemovic passa dal Sassuolo al Leeds per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio l'operazione sarebbe a un passo dalla chiusura., Il difensore bosniaco classe 2003 nelle scorse settimane era stato accostato a Inter e Juventus. I nerazzurri ci avevano pensato quando la cessione di Bastoni sembrava cosa concreta. Una volta passate le sirene spagnole, Ausilio e Maortta hanno mollato la presa sul giovane centrale. Anche perché Carnevali, al tempo ancora dirigente del Sassuolo, aveva fatto capire che i neroverdi non avrebbero fatto un passo indietro rispetto alla valutazione da 40 milioni per il loro gioiello. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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