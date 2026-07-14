Il difensore bosniaco si trasferisce al Leeds United per circa 40 milioni di euro, dopo aver lasciato la Juventus. La società inglese ha annunciato l’accordo con il club italiano, senza rivelare i dettagli contrattuali. La cessione segue quella del portiere argentino, che si è trasferito al PSG. La Juventus sta cercando di rinnovare la rosa, ma ha già perso due giocatori chiave nel mercato estivo.

Le grandi delusioni dell’anno scorso sono state sicuramente il Milan e la Juventus, le quali hanno bucato la qualificazione in Champions League. Da loro ci si attende una reazione ma, se i rossoneri con Ramos e Gila hanno dato un segnale, la ‘Vecchia Signora’ sta facendo una gran fatica in questa sessione di calciomercato. Oggi due brutte notizie: Dibu Martinez che si allontana e Muharemovic che salta. Juventus, salta Muharemovic ma arrivano 40 milioni di euro. Come riportato dalla redazione di Sky Sport Italia, un obiettivo di Carnevali per rinforzare la rosa di Spalletti andrà a giocare in Premier League con la maglia del Leeds. Si tratta di Muharemovic del Sassuolo: giocherà in Inghilterra grazie ad un affare da 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Juventus, dopo il Dibu salta pure Muharemovic: va al Leeds per 40 milioni

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