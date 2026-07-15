rai tra roma e milano il trasloco degli studi tv

Rai sta spostando alcuni studi televisivi tra Roma e Milano per adattarsi alle esigenze dei conduttori. Da quest’anno, diversi programmi cambiano sede, con trasferimenti tra le due città. Questa operazione riguarda il riassetto delle location di trasmissione, senza indicare specifici programmi o date precise. Il processo di riorganizzazione mira a ottimizzare le risorse e la logistica delle produzioni televisive, coinvolgendo vari studi e reparti.

Cambia la collocazione di alcuni programmi tv in Rai che da Roma si spostano a Milano e viceversa per adattarsi anche alle esigenze dei conduttori Da quest’annola Rai sta provvedendo ad un vero e proprio smistamento degli studi televisivi.Ciò sia per adattarsi alle richieste di alcuni conduttori, sia per cercare di avere degli spazi sempre più innovativi e che si adattano alle nuove tecnologie. Il settimanaleChiha rivelato ieri chelo studio a Roma deLa Porta Magicaera a rischio spostamento ma adesso pare sia stata trovata una soluzionee quindi rimarrà nella capitale. Infatti Candela aveva rivelato che i suoi studi potevano trovare collocazione a Torino per fare spazio a Salvo Sottile e il suoOre14. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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RAI MILANO : UN TRASLOCO DA 160 MILIONI ( E PAGHIAMO NOI )

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