Corse clandestine in moto a Roma | gruppi di ragazzi si godono lo show a Saxa Rubra di fronte agli studi Rai
A Roma, gruppi di ragazzi partecipano ancora a corse clandestine in moto, spesso lungo la via di Saxa Rubra. Alcuni sfrecciano in entrambe le direzioni, altri si fermano ai lati della strada a guardare. Le attività includono impennate e velocità elevate, continuando a verificarsi nonostante i controlli. La zona si trova di fronte agli studi Rai, dove si può osservare questa presenza di moto che si sfidano in modo non autorizzato.
C'è chi sfreccia nei due sensi di marcia e chi invece si gode lo spettacolo ai lati della carreggiata: sopravvivono ancora le corse clandestine con le moto, tra impennate e altissime velocità. Il palcoscenico dello show è a Roma Nord, a Saxa Rubra. E proprio in una strada tra i binari della ferrovia Roma-Viterbo e l'ingresso degli studi Rai, nella zona di via Carlo Emery - accanto alla via Flaminia - ci sono gruppi di circa 20-30 ragazzi divisi tra chi sfida la sorte e chi fa il tifo per il "campione in gara". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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