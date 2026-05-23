Università Popolare degli Studi di Milano la formazione oltre i confini nazionali

Notizia in breve

Un'università milanese ha avviato programmi di studio con istituti all’estero, ampliando così i propri corsi oltre i confini nazionali. La collaborazione coinvolge atenei di diversi paesi e mira a offrire percorsi formativi internazionali. Le iniziative includono scambi di studenti e progetti congiunti, senza modificare le strutture curriculari nazionali. La decisione viene comunicata come strategia per aumentare l’attrattiva e la competitività dell’ateneo sul piano internazionale.