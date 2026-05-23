Università Popolare degli Studi di Milano la formazione oltre i confini nazionali

Da dayitalianews.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'università milanese ha avviato programmi di studio con istituti all’estero, ampliando così i propri corsi oltre i confini nazionali. La collaborazione coinvolge atenei di diversi paesi e mira a offrire percorsi formativi internazionali. Le iniziative includono scambi di studenti e progetti congiunti, senza modificare le strutture curriculari nazionali. La decisione viene comunicata come strategia per aumentare l’attrattiva e la competitività dell’ateneo sul piano internazionale.

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