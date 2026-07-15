La Rai sta considerando di ridurre ulteriormente la durata di Affari Tuoi nel prime time per anticipare l’inizio dei programmi serali. La decisione arriva dopo le dichiarazioni di un dirigente di Mediaset sui cambiamenti nei palinsesti. La sfida tra le due emittenti si intensifica con questa possibile modifica, che potrebbe influire sulla programmazione serale di entrambe. La decisione è ancora in fase di valutazione e non è stata comunicata ufficialmente.

La Rai valuta una nuova riduzione dell’access prime time per anticipare ulteriormente l’inizio dei programmi di prima serata. Dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sui palinsesti Mediaset, si apre un confronto diretto tra le due principali aziende televisive italiane. L’obiettivo è rispondere alle richieste dei telespettatori, sempre più critici verso orari considerati troppo tardivi per film, fiction e programmi d’intrattenimento. Rai e Mediaset verso una svolta sugli orari della prima serata. Per anni il pubblico televisivo italiano ha espresso la stessa lamentela: i programmi di prima serata iniziano troppo tardi. Film, fiction, reality show e grandi eventi televisivi finiscono spesso oltre la mezzanotte, costringendo milioni di spettatori a rinunciare alla visione completa oppure a fare le ore piccole. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Rai pronta ad anticipare la prima serata: Affari Tuoi potrebbe durare meno, ora la sfida passa a Mediaset

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Chiudere prima Affari Tuoi anziché alle 22 La Rai non ci pensa proprio: zero rispetto per la gente

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