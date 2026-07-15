Notizia bellissima la Rai anticiperà la prima serata | basta orari assurdi finalmente Affari Tuoi finisce prima! E Mediaset?

La Rai ha annunciato che anticiperà la programmazione della prima serata per far terminare prima Affari Tuoi. La decisione arriva in risposta alle lamentele dei telespettatori, che da tempo segnalano l’inizio tardivo delle trasmissioni serali. Non ci sono ancora dettagli riguardo alle modifiche sui palinsesti di Mediaset. La modifica si applicherà a partire dalla prossima settimana, con orari di inizio e fine delle trasmissioni più precisi.

Da anni i telespettatori lamentano un problema che accomuna praticamente tutte le reti: le prime serate iniziano sempre più tardi, costringendo chi segue film, fiction e programmi d’intrattenimento a fare le ore piccole. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare. Tra Rai e Mediaset si è aperto un confronto sulla durata dell’ access prime time e l’ipotesi di anticipare l’inizio dei programmi sembra diventare sempre più concreta. Una novità che potrebbe cambiare le abitudini del pubblico già dalla prossima stagione televisiva. Mediaset punzecchia la Rai e la Rai risponde: ecco cosa farà. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier... 🔗 Leggi su Donnapop.it

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