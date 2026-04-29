Rai e Mediaset hanno deciso di spostare le trasmissioni di giochi e quiz in prima serata, anticipandole rispetto agli orari tradizionali. La scelta mira a evitare sovrapposizioni tra i programmi, ma provoca cambiamenti nelle abitudini degli spettatori. Le trasmissioni più popolari, come quelle basate sulla fortuna, vengono ora trasmesse più tardi, mettendo alla prova l’interesse del pubblico e modificando il consueto ritmo delle serate televisive.

La prima serata è diventata da tempo una seconda serata mascherata. Si sa, si scrive da anni. La faccenda però s’è fatta quasi insopportabile con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i due programmi di punta dell’ access prime time Rai e Mediaset che se la giocano a chi porta a casa l’ascolto più alto e che, in ogni caso, raggiungono risultati ottimi: casse della pubblicità belle piene, chi può mai lamentarsi? Un mucchio di gente, per esempio i produttori o gli attori delle fiction che iniziano tardi e finiscono in piena notte, come se gli spettatori fossero tutti in una perenne vacanza. Lamentele di qui, lamentele di là, la Rai e Mediaset...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvateci da Affari Tuoi e dalla Ruota della Fortuna: la ‘trovata’ di Rai e Mediaset che sposta avanti la prima serata e mette a dura prova la tenuta degli spettatori

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