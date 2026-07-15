raggiunto il traguardo di 100 negozi dm in italia

Il primo negozio dm in Italia è stato aperto a Milano CityLife il 30 novembre 2017. Quasi nove anni dopo, la catena ha raggiunto i 100 punti vendita nel paese. Attualmente, i negozi sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, segnando un’espansione significativa rispetto all’inizio. La crescita è stata costante nel tempo, con un aumento progressivo del numero di negozi.

Sono passati quasi nove anni dall’apertura del primo punto vendita dm Italia, inaugurato a Milano CityLife il 30 novembre 2017. Ad oggi raggiunge il traguardo dei 100 negozi sul territorio nazionale, confermando il proprio percorso di crescita e il consolidamento sul territorio nazionale. In previsione per questa estate il brand ha infatti programmato l’apertura del 99esimo e 100esimo negozio. E non finisce qui: la catena inaugurerà poi altri tre punti vendita a Brescia, Parma e Bassano del Grappa. dm Italia raggiunge il traguardo di 100 negozi in Italia. Le aperture previste sono due: la prima il 30 luglio, del 99esimo negozio presso il Parco Commerciale Romagna Shopping Valley, in Piazza Metropolis, 15. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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