Dm il negozio numero 100 a Castenaso

Da ilrestodelcarlino.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Castenaso apre il 14 luglio 2026 il 100esimo negozio italiano di ‘dm’, catena dedicata ai prodotti per la cura della persona e della casa. L’apertura si inserisce in un piano di espansione della rete commerciale nel paese. La nuova sede si trova in una zona urbana della città e si sviluppa su una superficie significativa, con numerosi dipendenti impiegati. La catena conta ora 100 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

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Bologna, 14 luglio 2026 – A Castenaso apre il 100esimo negozio italiano di ‘dm’, la catena commerciale di prodotti per la cura della persona e della casa. Il nuovo punto vendita apre all'interno del centro commerciale " Centronova ", in via Villanova 29, su una superficie di vendita di circa 550 mq e impiegherà un team di 10 dipendenti. L'inaugurazione è prevista per giovedì 6 agosto.  "Raggiungere i 100 negozi rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto una grande responsabilità. La crescita di dm è il risultato della fiducia dei nostri clienti e dell'impegno quotidiano dei nostri collaboratori. Continueremo ad espanderci con l'obiettivo di essere sempre più vicini alle persone e alle comunità in cui operiamo" commenta il ceo di dm Italia, Benjamin Schneider. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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