LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 100 km al traguardo si avvicina il GPM di Roccaraso
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 con circa 100 chilometri ancora da percorrere prima del traguardo. La corsa si sta avvicinando al Gran Premio della Montagna di Roccaraso, una salita che potrebbe influenzare la classifica generale. La classifica attuale mostra alcuni scatti tra i favoriti, mentre l’attenzione si concentra sulla salita finale. Nel 2022, chi ha conquistato la vetta del Blockhaus ha poi vinto la corsa rosa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.18 Solamente nel 2022 chi ha ottenuto il successo in cima al Blockhaus ha poi vinto il Giro d’Italia. Negli altri 6 arrivi su questa salita a trionfare sono stati corridori che non hanno ottenuto il successo finale in quell’anno. Vedremo se questa volta si ripeterà quanto accaduto quattro anni fa o se si allungherà la striscia negativa per i corridori vincenti su questa ascesa. 14.15 Jonathan Milan, con 31 successi, è il corridore più vincente tra quelli in fuga. 14.12 Rimangono da affrontare poco meno di 3000 metri di dislivello. 14.09 L’Italia, con 23, è la nazione con più top ten in questo Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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