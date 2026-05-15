LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 100 km al traguardo si avvicina il GPM di Roccaraso

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026 con circa 100 chilometri ancora da percorrere prima del traguardo. La corsa si sta avvicinando al Gran Premio della Montagna di Roccaraso, una salita che potrebbe influenzare la classifica generale. La classifica attuale mostra alcuni scatti tra i favoriti, mentre l’attenzione si concentra sulla salita finale. Nel 2022, chi ha conquistato la vetta del Blockhaus ha poi vinto la corsa rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui