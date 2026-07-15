Raggiro all’aeroporto Viaggiatori nel mirino

Al Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, alcuni viaggiatori sono stati avvicinati da persone che si sono presentate come addetti incaricati di controllare le dimensioni dei bagagli. Prima di passare i controlli di sicurezza, i passeggeri sarebbero stati coinvolti in un tentativo di truffa. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un presunto tentativo di truffa ai danni dei passeggeri sarebbe avvenuto al Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. Alcuni viaggiatori sarebbero stati avvicinati, prima ancora di raggiungere i controlli di sicurezza, da persone che si presentavano come addetti incaricati di verificare le dimensioni dei bagagli. I falsi operatori avrebbero misurato zaini e valigie sostenendo che superassero i limiti consentiti dalla compagnia aerea e che fosse quindi necessario pagare un supplemento per poter imbarcare il bagaglio. Le richieste di denaro variavano tra i 50 e i 70 euro. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche una giovane in partenza per le vacanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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