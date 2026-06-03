I pasdaran iraniani hanno colpito un aeroporto nel Kuwait, causando diversi feriti e sospendendo i voli. L’attacco, avvenuto durante la notte, si inserisce in una serie di raid contro le monarchie del Golfo. Le autorità locali hanno confermato l’incidente, senza fornire dettagli su eventuali danni più ampi. La situazione rischia di influenzare i negoziati tra Iran e Stati Uniti, che sono in corso da settimane.

Un'improvvisa ondata di attacchi notturni contro le monarchie del Golfo rischia di far saltare i negoziati tra Iran e Stati Uniti. E' "guerra" anche di comunicati su diverse versioni dei raid: i pasdaran sostengono che ci sia stato un bombardamento americano contro l’isola di Qeshm, strategica per il controllo dello Stretto di Hormuz. Per questo hanno scatenato una rappresaglia di grande portata Raid, rappresaglie e lancio di missili hanno infuocato il cielo delGolfo Persico, in una notte scandita così da alta tensione e allerta massima. La miccia ad aver innescato gli attacchi per mano dell’Iran, sarebbe stata di fattoil blocco degli Stati Uniti per una petroliera battente bandiera del Botswanache tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del divieto a stelle e strisce, mettendo fuori uso l’imbarcazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Golfo Persico nel mirino iraniano, pasdaran colpiscono aeroporto del Kuwait: ‘Diversi feriti, voli sospesi’

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