Cresce l’allarme truffe nel Fermano Anziana nel mirino e raggiro online

Nel Fermano si registra un aumento di truffe che coinvolgono soprattutto persone anziane. Le vittime vengono raggirate sia tramite telefonate fraudolente sia con truffe online, sfruttando la loro buona fede e vulnerabilità. Le autorità hanno segnalato un incremento di casi, con vittime che spesso non denunciano per paura o confusione. Le truffe colpiscono persone di età avanzata, con metodi che si evolvono e diventano sempre più sofisticati.

Le truffe rappresentano una delle minacce più insidiose per le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani, sempre più spesso nel mirino di malviventi che fanno leva sulla buona fede, emotività e vulnerabilità delle vittime. Proprio nell’ambito dell’attività di contrasto a questo reato, i carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno denunciato due persone ritenute responsabili, a vario titolo, di truffa. Il primo episodio si è verificato a Porto San Giorgio, dove i militari della locale stazione, insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Fermo, hanno denunciato un cinquantanovenne già noto alle forze dell’ordine per truffa aggravata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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