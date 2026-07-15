Massimo Cirri ha annunciato l’uscita dal programma radiofonico “Caterpillar” con un messaggio sui social. Dopo oltre trenta anni, il conduttore ha scritto di non sentirsi più in grado di continuare e ha salutato i colleghi e gli ascoltatori. La decisione arriva in un momento in cui il programma si prepara a cambiare formula, con una nuova conduzione prevista. Cirri non ha fornito dettagli sulle motivazioni, limitandosi a ringraziare per l’esperienza condivisa.

Massimo Cirri chiude con “Caterpillar”. Con un lungo post pubblicato sui social, lo storico conduttore e ideatore del programma di Radio 2 ha annunciato il proprio addio, mettendo fine a un’esperienza che ha attraversato tre decenni di storia della radiofonia pubblica italiana. Le premesse dell’addio erano emerse già a giugno, quando Cirri aveva pubblicamente lamentato il silenzio della dirigenza Rai sul futuro del programma per la nuova stagione, nonostante le richieste di chiarimento della redazione. All’epoca l’azienda aveva smentito qualsiasi ipotesi di chiusura, assicurando che Caterpillar sarebbe rimasto nel palinsesto autunnale. Il caso è precipitato con il trasferimento di Sara Zambotti a Radio 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Belen Rodriguez.

© Ilfattoquotidiano.it - “Radio 2 che fa la ricreazione deve farla di qualità e Belen Rodriguez, con rispetto, non ce la fa. Non me la sento, saluto tutti”: Massimo Cirri lascia “Caterpillar”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Massimo Cirri conferma l’addio a Caterpillar: “Non me la sento, saluto tutti”Massimo Cirri ha annunciato di lasciare Caterpillar, la trasmissione che ha ideato e condotto per oltre trent’anni, spiegando di non sentirsi più in...

Caterpiller, Massimo Cirri lascia Radio 2: cosa c’entra l’addio di Sara ZambottiMassimo Cirri ha annunciato l’addio a Caterpillar, trasmissione di Radio 2, attraverso un post su Facebook.

Argomenti più discussi: Massimo Cirri lascia Caterpillar. Direzione Rai palesemente ostile; Massimo Cirri lascia Caterpillar; Belen Rodriguez, chi è Gaetano Fidanzati: il personal trainer dei vip, il cognome pesante e una vita lontana dalla famiglia; Belen Rodriguez risponde agli haters sul nuovo fidanzato: Ero single da due anni e mezzo.

Che tempo che fa, pagelle: Belen rinata (9), Albanese e i funghi (7,5), le due letterine di Littizzetto (8), il Tavolo e il quiz sul teatro (7)Belén Rodriguez è stata tra i primi ospiti a sedersi sulle poltrone bianche. Invitata in occasione della sua conduzione a Only Fun, il programma comico in onda su Nove a partire dal 5 febbraio, la ... leggo.it