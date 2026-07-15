Massimo Cirri ha annunciato l’addio a Caterpillar, trasmissione di Radio 2, attraverso un post su Facebook. L’addio di Sara Zambotti, avvenuto recentemente, non è stato condiviso da Cirri, che ha criticato la gestione della dirigenza, sostenendo che non si stia tutelando il servizio pubblico. Cirri ha partecipato alla trasmissione per molti anni e ora lascia il suo ruolo.

Un altro addio in Rai, Massimo Cirri, noto speaker di Radio 2, annuncia che lascia Caterpiller. L'addio di Sara Zambotti non lo ha condiviso e pensa che la dirigenza non stia tutelando il servizio pubblico Con un lungo post pubblicato suFacebookMassimo Cirri annuncia il suo addio storico a Caterpiller,trasmissione di Radio 2. La sua decisione è dovuta ad una serie di ostacoli incontrati nell’ultimo periodo, dove i dirigenti si sarebbero mostrati poco interessati al futuro diCaterpiller. Focale la “perdita” diSara Zambotti.Secondo lui non c’è qualcuno che la possa sostituire e, soprattutto, ritiene cheBelen Rodriguez non possa prendere il suo posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caterpiller, Massimo Cirri lascia Radio 2: cosa c’entra l’addio di Sara Zambotti

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