Massimo Cirri conferma l'addio a Caterpillar | Non me la sento saluto tutti
Massimo Cirri ha annunciato di lasciare Caterpillar, la trasmissione che ha ideato e condotto per oltre trent’anni, spiegando di non sentirsi più in grado di continuare. La decisione arriva in risposta a divergenze con la Rai, con cui il rapporto si sarebbe deteriorato. La trasmissione potrebbe proseguire con una nuova conduzione, ma Cirri ha concluso il suo percorso con un saluto ai ascoltatori.
L'ideatore della trasmissione trentennale annuncia il suo addio al progetto in protesta con la Rai. Caterpillar, però, potrebbe proseguire con un'altra conduzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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