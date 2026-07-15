Una petizione contro la privatizzazione e l’esternalizzazione dei servizi sanitari è stata avviata dalla Fp Cgil di Lucca, che intende raccogliere firme sia all’Ospedale Versilia che al Campo di Marte. La richiesta si concentra sulla tutela della sanità pubblica e mira a coinvolgere i cittadini nella protesta. La raccolta firme si svolgerà nei punti specifici delle strutture sanitarie indicate.

Una petizione contro la privatizzazione e l’esternalizzazione dei servizi sanitari. A promuoverla è Fp Cgil Lucca che è pronta a mobilitarsi sia all’Ospedale Versilia che al Campo di Marte. "Il nostro intento – dichiara Paola Freschi, segretaria generale Fp Cgil Lucca – è quello di dare vita a una raccolta firme a supporto della legge di iniziativa popolare su sanità e appalti. Per questo saremo presenti domani, giovedì 16 luglio, dalle 9.30 alle 11.30 all’Ospedale Versilia e dalle 8.30 alle 10.30 al Campo di Marte di Lucca con un gazebo apposito". I punti chiave della legge riguardano il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) non inferiore al 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta firme al Campo di Marte. Cgil: "Per una sanità pubblica"

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