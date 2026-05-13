Il 15 maggio l' Assemblea delle Assemblee della Cgil | al via la raccolta firme su sanità pubblica e appalti

Il 15 maggio si è svolta l’Assemblea delle Assemblee della Cgil, momento in cui è iniziata ufficialmente la campagna di raccolta firme su due proposte di legge di iniziativa popolare. La mobilitazione coinvolge anche la sezione locale del sindacato, che ha deciso di sostenere le iniziative volte a rafforzare la sanità pubblica e a combattere lo sfruttamento legato al sistema degli appalti. La raccolta firme continuerà in tutta Italia per diverse settimane.

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Anche la Cgil di Piacenza aderisce alla mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil per il lancio della campagna di raccolta firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla difesa della sanità pubblica e al contrasto dello sfruttamento nel sistema degli appalti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Assemblea delle assemblee", la Cgil promuove raccolta firme su appalti e sanitàLa Cgil di Agrigento, guidata dal segretario generale Alfonso Buscemi, promuove l'iniziativa "Assemblea delle assemblee", in programma il prossimo 15... Sanità pubblica e appalti, la Cgil torna in piazza: assemblea, raccolta firme a appello ai candidati sindaciLa Cgil torna in piazza con una nuova mobilitazione dedicata a sanità pubblica e appalti, due temi che il sindacato definisce “centrali” per diritti,... Temi più discussi: SANITÀ E APPALTI, IL 15 e 16 MAGGIO IL LANCIO DELLA CAMPAGNA CGIL SULLE DUE LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE; Sanità e appalti: parte la raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare. Venerdì 15 maggio 2026 ore 9,00 Giardini Luzzati. Assemblea Cgil con il Segretario Generale Maurizio Landini; Appalti e salute, raccolta firme per 2 proposte legge. Le iniziative del 15 maggio; Diritto alla salute e tutele negli appalti: dal 15 maggio in Toscana la raccolta firme promossa dalla Cgil. CGIL Firenze (@CgilFirenze) / Posts / X x.com Sanità pubblica e lavoro negli appalti: il 15 maggio a Ragusa la mobilitazione della CGILRagusa, 13 maggio 2026 - La difesa del diritto alla salute, la tutela del lavoro e la battaglia contro la precarizzazione degli appalti tornano al centro del ... radiortm.it Il 15 e il 16 parte la campagna della Cgil Palermo per la raccolta firme per leggi di iniziativa popolare su Sanità&AppaltiPalermo 7 maggio 2026 – Il 15 e il 16 maggio parte ufficialmente la campagna della Cgil a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica […] ... blogsicilia.it