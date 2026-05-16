Cgil al via in Basilicata la raccolta firme per la sanità pubblica
In Basilicata, la Cgil ha avviato una raccolta firme per sostenere la sanità pubblica, con particolare attenzione alle conseguenze del nuovo finanziamento sui piccoli centri della regione. La questione si lega anche all'emigrazione sanitaria, che implica una spesa di circa 80 milioni di euro all'anno per la regione. La mobilitazione coinvolge cittadini e operatori sanitari, che chiedono interventi per migliorare i servizi locali e ridurre le spese legate alle cure fuori regione.
? Punti chiave Come influirà il nuovo finanziamento sulla sanità nei piccoli centri lucani?. Perché l'emigrazione sanitaria costa quasi 80 milioni di euro alla regione?. Cosa prevede la proposta per fermare lo sfruttamento negli appalti?. Chi sono gli esperti che presenteranno il piano per la salute?.? In Breve Proposta di finanziare il fondo sanitario nazionale al 7,5% del Pil.. Emigrazione sanitaria in Basilicata con costi vicini agli 80 milioni di euro.. Evento al Museo Provinciale di Potenza sabato 16 maggio con Rosy Bindi.. Obiettivo tutela per 3,9 milioni di persone in condizione di non autosufficienza.. La Cgil ha dato il via questa mattina in Basilicata alla raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare che mirano a tutelare la sanità pubblica e i diritti dei lavoratori negli appalti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
SANITÀ E APPALTI, AL VIA A POTENZA LA RACCOLTA FIRME CGIL
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