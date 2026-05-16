Cgil al via in Basilicata la raccolta firme per la sanità pubblica

In Basilicata, la Cgil ha avviato una raccolta firme per sostenere la sanità pubblica, con particolare attenzione alle conseguenze del nuovo finanziamento sui piccoli centri della regione. La questione si lega anche all'emigrazione sanitaria, che implica una spesa di circa 80 milioni di euro all'anno per la regione. La mobilitazione coinvolge cittadini e operatori sanitari, che chiedono interventi per migliorare i servizi locali e ridurre le spese legate alle cure fuori regione.

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