Una bottiglia incendiaria è stata lasciata davanti alla porta di casa di un consigliere comunale e segretario del Pd a Racale nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio. L’episodio rappresenta un gesto intimidatorio nei confronti dell’esponente politico. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati riportati danni o feriti.

Una bottiglia incendiaria davanti alla porta di casa. È il gesto intimidatorio compiuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio ai danni del consigliere comunale di Racale e segretario cittadino del Pd, Daniele Renna. A fare la scoperta è stato lo stesso amministratore, rientrato alle prime luci dell’alba dalla marina di Torre Suda, dove era in corso una manifestazione. Davanti all’ingresso della sua abitazione ha trovato i resti di una bottiglia di plastica, presumibilmente contenente liquido infiammabile. Il contenitore ha preso fuoco, ma le fiamme si sono spente prima di propagarsi, senza causare danni all’immobile. Accanto alla porta è stata inoltre rinvenuta una pietra. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Racale, bottiglia incendiaria sull'uscio di casa: nel mirino il consigliere comunale e segretario del Pd, Daniele Renna

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