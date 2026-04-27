Elezioni Pompei si candida la moglie del consigliere che ha aggredito il suo segretario comunale

Nelle prossime elezioni a Pompei, la candidata in lista con il sindaco uscente è la moglie di un consigliere comunale coinvolto in un episodio di aggressione ai danni del suo segretario comunale. La coalizione di sostegno al candidato sindaco Salvatore Alfano, rappresentante della maggioranza uscente e in lista con l’attuale sindaca Andreina Esposito, presenta questa candidatura tra i propri nomi. La presenza della candidata è stata confermata nelle liste ufficiali della coalizione.

Nella coalizione a sostegno del candidato sindaco Salvatore Alfano, espressione della maggioranza uscente, e proprio in lista con l’attuale sindaca Andreina Esposito, compare la moglie del consigliere comunale Massimo Malafronte. Quest’ultimo è stato protagonista, solo lo scorso lunedì, di un.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Pompei, il figlio viene bocciato al concorso: consigliere comunale schiaffeggia il segretario generaleL'aggressione è stata denunciata proprio dalla vittima, Vittorio Martino, segretario generale del Comune di Pompei; secondo lui, l'aggressione... Pompei, consigliere prende a schiaffi il segretario comunale: aveva bocciato il figlio a un concorso pubblicoSi era diretto senza esitare al palazzo del Comune di Pompei, dopo essere venuto a sapere che il figlio era stato bocciato a un concorso pubblico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pompei, centro polisportivo di Fossavalle: via al rilancio col project financing; Pompei al voto. La lista Pompei Giovani a sostegno di Tortora; Pompei - Giuseppe Tortora presenta la coalizione e il programma; Pompei al voto. Ecco i candidati con la lista Noi di Pompei. Elezioni comunali a Pompei: tre candidati alla carica di sindacoPompei si avvia alle elezioni amministrative con tre candidati in corsa per la carica di sindaco: Salvatore Alfano, Claudio D’Alessio e Giuseppe Tortora. Ampio il numero delle liste a sostegno, tra ... ilfattovesuviano.it Pompei al voto, D'Alessio presenta le liste: Così rinasce la cittàAmpia partecipazione e clima di entusiasmo per la presentazione ufficiale delle liste a sostegno di Claudio D’Alessio, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 ... torresette.news Pompei: Giuseppe Tortora presenta la coalizione e il programma. Sette liste per il rilancio della città Vita Web Tv #pompei #politica #giuseppetortora #elezioni - facebook.com facebook