Pd e M5S chiedono le dimissioni del consigliere comunale Giovanni Magni
Il consigliere comunale, capogruppo di un partito di maggioranza, è al centro di un'inchiesta dopo essere stato ripreso in un video mentre partecipava a un gruppo di tifosi che intonavano cori. Le opposizioni chiedono le sue dimissioni, evidenziando la situazione come un fatto di pubblico interesse. La vicenda riguarda la presenza del consigliere in un contesto legato a tifoserie e cori, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze legali o sulle reazioni ufficiali.
"Quanto emerso nelle ultime ore in merito alla presenza del consigliere comunale Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Catania, partito del sindaco Trantino e principale forza politica della maggioranza, all’interno di un gruppo di tifosi ripreso mentre venivano intonati cori.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Esplosione a San Giovanni Galermo: interrogazione del consigliere del M5S Graziano Bonaccorsi
Frana di Niscemi, M5s e Avs chiedono le dimissioni di Musumeci e Schifani finiti sotto inchiestaIl paradosso di un ministro per la Protezione Civile indagato con l’accusa di non aver fatto nulla per mitigare il rischio di una frana può essere...