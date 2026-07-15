Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Spagna in semifinale, l’allenatore della nazionale francese ha criticato l’arbitro salvadoregno, definendo alcune decisioni “discutibili” e paragonandole a quelle di una semifinale di un Mondiale. Ha espresso il suo disappunto per il livello dell’arbitraggio, sottolineando che non si tratta di un episodio isolato. La sua dichiarazione si concentrava sulla percezione di decisioni errate durante la partita.

“Ci sono state alcune decisioni discutibili e non è la prima volta”. Didier Deschamps contro l’arbitro salvadoregno Barton dopo la sconfitta della sua Francia in semifinale per 2-0 contro la Spagna. “Vi faccio una domanda: per voi questo arbitro è al livello di una semifinale di un Mondiale?”, ha proseguito Deschamps, lamentandosi di diverse scelte del direttore di gara. Non ci sono però state scelte arbitrali che hanno influenzato la gara, considerando che il rigore dell’1-0 arriva da una grossa ingenuità di Digne, che ha colpito con un calcio netto Lamine Yamal, bravo ad anticiparlo. “È una delusione. Avevamo tanta ambizione, anche se ci è mancato qualcosa contro una Spagna che sa fare bene tante cose “, ha continuato il commissario tecnico francese ai microfoni di Dazn. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questo vi è sembrato un arbitro al livello di una semifinale di un Mondiale? Non è la prima volta”: la furia di Deschamps

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