Il Mondiale è truccato tutto per marketing | vogliono che l’Argentina di Messi resti in corsa | la furia dell’Egitto reclamo ufficiale alla Fifa sull’arbitro

L’Egitto ha presentato un reclamo ufficiale alla Fifa, accusando l’arbitro di aver causato un trattamento ingiusto durante la partita degli ottavi di finale ai Mondiali. Il commissario tecnico del team ha dichiarato che la squadra è stata vittima di un’ingiustizia e ha sottolineato che il torneo sarebbe truccato, con il fine di favorire l’Argentina di Messi e il marketing legato alla competizione.

“Oggi siamo stati trattati ingiustamente. Abbiamo subito un’ingiustizia”. Sono le accuse pesantissime del ct dell’ Egitto Hossam Hassan, dopo la sconfitta della sua squadra agli ottavi di finale dei Mondiali. Secondo la Nazionale nordafricana, la clamorosa rimonta dell’Argentina di Leo Messi – che ha recuperato da 0-2 a 3-2 – sarebbe stata propiziata da evidente errori arbitrali. A fine partita il ct è una furia: “Abbiamo giocato meglio rispetto ai campioni in carica. Siamo stati superiori in tutto, tranne che nel risultato”. Le sue accuse sono state ribadite anche da Ziko, uomo simbolo di questo Egitto. E vengono sostenute dalla Federcalcio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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