I concerti di Travis Scott e Kanye West a Reggio Emilia sono stati cancellati. Il prefetto ha deciso di vietarli per motivi di sicurezza, dopo che si sono verificati numerosi problemi organizzativi durante il festival. La decisione è stata comunicata prima dell’inizio degli eventi, impedendo ai due artisti di esibirsi come previsto. La cancellazione ha coinvolto anche il pubblico in attesa degli spettacoli.

Il prefetto li ha vietati per motivi di sicurezza, dopo i molti problemi organizzativi del festival emersi nelle scorse settimane La prefettura di Reggio Emilia ha annullato, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, i concerti dei rapper Travis Scott e Kanye West che erano previsti rispettivamente il 17 e il 18 luglio nell’enorme festival musicale che ha cambiato più volte nome e direzione artistica, per via delle difficoltà raccontate anche dal Post in queste settimane. Sia la provincia sia il Comune di Reggio Emilia avevano chiesto chiarimenti sul piano per la sicurezza e altre informazioni logistiche del festival, temendo che l’organizzazione non fosse adeguata a gestire l’arrivo di decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sono stati annullati i concerti di Travis Scott e Kanye West a Reggio Emilia

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