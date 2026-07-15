Un emendamento approvato in Commissione Affari sociali della Camera permette il reintegro nei collegi professionali dei medici radiati durante la pandemia. La misura riguarda chi è stato espulso per aver promosso tesi non supportate dalla scienza, sconsigliato i vaccini o prescritto cure non efficaci. La decisione ha suscitato reazioni, con alcuni commentatori che definiscono la misura un “schiaffo” per chi ha perso la vita o ha salvato vite.

Con un emendamento approvato martedì in Commissione Affari sociali della Camera, Fratelli d’Italia intende dare il via libera al reintegro negli Ordini professionali dei medici radiati durante il Covid, per aver diffuso tesi antiscientifiche, sconsigliato i vaccini o prescritto cure prive di efficacia. Non solo un favore al mondo no-vax, ma un insulto verso quelle migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari che, negli anni più drammatici della pandemia, hanno lavorato fino allo stremo, spesso pagando con la vita il proprio senso del dovere. Il governo continua a strizzare l’occhio ai No-vax Almeno la vedono così dai banchi delle opposizioni che ieri hanno chiesto un’informativa urgente del ministro della Salute, Orazio Schillaci. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Quell’emendamento di FdI che riabilita i medici no vax. Bassetti: “Uno schiaffo a chi è morto e a chi ha salvato il Paese”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matteo Bassetti contro il reintegro dei medici No Vax dopo l'emendamento FdI: "Uno sputo in faccia ai morti"Un emendamento di FdI permette la reiscrizione all’albo dei medici No Vax radiati durante la pandemia.

Medici no vax reintegrati, scontro sull’emendamento FdI. L’infettivologo Bassetti: “Uno dei punti più bassi della sanità italiana”Un emendamento del partito di maggioranza permette la reintegrazione dei medici no vax radiati, i quali potranno tornare iscritti agli albi...

Temi più discussi: Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze; Preferenze sì di Lega e Fdi: ma quasi tutti i parlamentari saranno nominati dai partiti; Legge elettorale, bocciato emendamento preferenze: franchi tiratori decisivi, chi ha votato contro?; Legge elettorale, emendamento FdI-Nm-Udc: capilista bloccati e fino a 3 preferenze.

Matteo Ricci - La maggioranza è andata sotto (14.07.26): pupia.tv - Matteo Ricci - La maggioranza è andata sotto, e per la prima volta i deputati di FdI non seguono gli ordini di Giorgia Meloni. Con quell’emendamento FI e Lega avrebbe… dlvr.it/TTXTk9 x.com

Bocciato l'emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze, le opposizioni: FdI ha votato con VannacciNuova giornata di tensioni alla Camera dove la proposta dei 'vannacciani' è stata sì respinta, ma con 139 voti a favore. I capigruppo dei partiti del campo largo: Maggioranza di nuovo divisa, è un fa ... today.it

FdI vota le preferenze di Vannacci, la maggioranza si spacca ancora e non passanoNuovo round di votazioni e nuovo colpo di scena, che non cambia però la sostanza per gli elettori: la Camera dice ancora no alle preferenze, bocciando, dopo quello del centrodestra, anche l'emendament ... ansa.it