Il governo Meloni affronta una crisi politica dopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia, con almeno quaranta deputati e senatori che si sono opposti alle sue proposte. La débâcle ha indebolito l'esecutivo, che fatica a portare avanti l'agenda legislativa. La mancanza di consenso si riflette in un’inerzia politica crescente, con fonti ufficiali che segnalano difficoltà nel mantenere l’unita’ interna. La situazione rende difficile per il governo affrontare le prossime sfide legislative.

Da mesi il governo Meloni non riesce più a incidere. Da quando il referendum sulla giustizia si è chiuso con una sconfitta che a Palazzo Chigi nessuno ha mai davvero metabolizzato, l’esecutivo naviga a vista: nessuna riforma di peso portata a casa, nessuna iniziativa che non finisca impantanata tra distinguo interni e prove muscolari delle opposizioni. La bocciatura dell’emendamento Bignami sulle preferenze, arrivata ieri alla Camera, non è un incidente isolato. È la fotografia più nitida di questa immobilità che dura ormai da troppo tempo. Il dato politico è brutale: non meno di quaranta franchi tiratori, nascosti dietro il voto segreto, hanno affondato un testo che la premier stessa aveva blindato, chiedendo alla sua maggioranza di “metterci la faccia”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quaranta franchi tiratori e una crisi che Meloni non può più ignorare. Scrive Nicodemo

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