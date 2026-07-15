Governo Meloni centrodestra in crisi dopo la rottura sulla legge elettorale | almeno 30 franchi tiratori Opposizioni | La premier si dimetta | news in diretta

Il governo Meloni ha perso la maggioranza sulla legge elettorale, con almeno 30 voti contrari tra i deputati della coalizione di centrodestra. La premier ha chiesto una riflessione sulla situazione, mentre le opposizioni chiedono le sue dimissioni. La crisi politica si è aperta dopo il voto in aula, che ha evidenziato la frattura interna alla coalizione di governo. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il voto in cui la maggioranza è andata sotto sulla legge elettorale: dopo la rottura sulle preferenze Giorgia Meloni chiede una "riflessione". Le opposizioni spingono per dimissioni ed elezioni anticipate. Polemica sui vannacciani che si sono ripresi in Aula. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Travaglio: Nel centrodestra cade tutto, ma la Meloni non si dimette | Accordi e Disaccordi

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