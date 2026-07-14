La Camera ha respinto con 188 voti contrari e 187 favorevoli un emendamento sulla legge elettorale proposto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc, attraverso un voto segreto. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del governo e nuove elezioni, parlando di crisi di maggioranza. La maggioranza ha invece minimizzato l’accaduto. La bocciatura riguarda le preferenze nella legge elettorale.

La Camera boccia con voto segreto (188 no, 187 sì) l’emendamento di FdI, Noi Moderati e Udc sulle preferenze nella legge elettorale. Le opposizioni in coro sottolineano la “crisi di governo“, chiedono le dimissioni di Giorgia Meloni e di andare alle elezioni, mentre la maggioranza minimizza. La riforma rischia ora l’affossamento. Legge elettorale bocciata alla Camera Un voto di differenza che vale la sconfitta, e scuote la maggioranza di centrodestra. Il 14 luglio 2026 la Camera dei Deputati, con voto segreto, ha respinto l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc alla legge elettorale, quello che introduceva un sistema misto di preferenze con capilista bloccati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Legge elettorale bocciata e Meloni tradita dai franchi tiratori, per Pd e M5s "crisi di governo ed elezioni"

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