Quando sono insieme è tutta un' altra cosa | ridateci Sinner-Alcaraz Ne ha bisogno il tennis e pure Jannik

Negli Stati Uniti, i dati di ascolto di Wimbledon mostrano che la finale tra Sinner e Zverev ha attirato 2,4 milioni di telespettatori. Rispetto alla finale del 2025 tra Sinner e Alcaraz, l'interesse è diminuito del 16%. Tuttavia, rispetto alla finale del 2024 tra Alcaraz e Djokovic, l’ascolto è aumentato del 10%.

Espn ha appena rilasciato i dati di ascolto di Wimbledon negli Stati Uniti: la finale tra Sinner e Zverev è stata vista da 2,4 milioni di telespettatori, il 16% in meno del 2025 (Sinner-Alcaraz) ma il 10% in più del 2024 (Alcaraz-Djokovic). In Italia, tra Tv8 e Sky il calo rispetto all’anno scorso è stato del 26%. Eppure la partita di domenica scorsa ha coinvolto un italiano su tre ed è stata il programma televisivo più seguito nelle oltre quattro ore di battaglia. Ma i numeri di quei due sono impareggiabili: il trionfo londinese dell’azzurro sullo spagnolo nel 2025 registrò un’audience di 5,7 milioni e uno share del 40,4%, sugli stessi canali di Comcast. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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