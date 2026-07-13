Dopo aver vinto Wimbledon per il secondo anno consecutivo, il tennista italiano ha espresso il desiderio che il rivale spagnolo torni presto in campo, sottolineando che il tennis ha bisogno di lui. Alcaraz, assente per infortunio, ha risposto con una congratulazione su Instagram.

Dopo il secondo trionfo consecutivo a Londra, il numero uno azzurro ha rivolto un pensiero al rivale spagnolo, assente per infortunio. Alcaraz si è congratulato via Instagram. Jannik Sinner festeggia il secondo titolo consecutivo a Wimbledon e guarda già al ritorno di Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro ha conquistato ancora una volta lo Slam londinese battendo Alexander Zverev in finale, confermandosi protagonista assoluto sull’erba dell’All England Club. Nell’edizione 2025 Sinner aveva superato proprio Alcaraz nell’ultimo atto, interrompendo la serie dello spagnolo, che arrivava da due successi consecutivi a Wimbledon. Quest’anno, invece, Alcaraz non ha potuto prendere parte al torneo a causa dell’infortunio al polso rimediato a Barcellona. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Sinner dopo Wimbledon: “Spero che Alcaraz torni presto, il tennis ha bisogno di lui”

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Sinner: Spero che Alcaraz possa rientrare per Wimbledon

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