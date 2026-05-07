Jannik Sinner si prepara a tornare in campo agli Internazionali d’Italia, con il suo debutto previsto per sabato 9 maggio nel secondo turno. L’atleta ha trascorso tre giorni liberi, dedicandosi ad attività diverse dal tennis. Affronterà il vincente tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen, in un match che segnerà la sua prima partita nel torneo romano. La sua attenzione è rivolta anche a Parigi, dove si svolgeranno i prossimi appuntamenti importanti.

Jannik Sinner farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia nella giornata di sabato 9 maggio, quando scenderà in campo per disputare il match di secondo turno contro il vincente del confronto tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Il numero 1 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa di Roma e punterà a proseguire la propria striscia di vittorie, che lo ha portato a conquistare quattro Masters 1000 consecutivi (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid). In avvicinamento al debutto nella Capitale, Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa: “ È bellissimo tornare a Roma, soprattutto dopo l’anno scorso, quando sono rientrato dopo essere stato fuori tanto tempo, sentire l’affetto delle persone è stato fantastico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner a Roma: “Tre giorni liberi, ho fatto altro. L’obiettivo è Parigi, quando Alcaraz ha i suoi picchi…”

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