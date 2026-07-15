Dopo la sconfitta della maggioranza alla Camera sull’emendamento per le preferenze nella nuova legge elettorale, si è aperta una fase di analisi sui voti segreti. La discussione si concentra sulla presenza di eventuali dissidenti tra i parlamentari, con alcune forze politiche che hanno chiesto maggiore trasparenza sui voti. Non sono stati resi noti dettagli sui singoli deputati che avrebbero votato contro o si sarebbero astenuti. La vicenda ha alimentato discussioni sulla fiducia nelle istituzioni e sulla chiarezza delle procedure di voto.

La sconfitta subita dalla maggioranza alla Camera sull’emendamento relativo all’introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale ha immediatamente aperto la consueta stagione della caccia ai franchi tiratori. È un copione antico della politica italiana. Quando una maggioranza viene battuta in una votazione segreta, nessuno conosce i responsabili. Tutti proclamano fedeltà e nessuno risponde delle proprie scelte. La politica diventa un esercizio di sospetti, accuse reciproche e ricostruzioni giornalistiche, mentre l’unico soggetto che rimane realmente all’oscuro è il cittadino. Eppure, proprio questo episodio pone una domanda che va... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quando la trasparenza si invoca soltanto dopo la sconfitta: il voto segreto alimenta la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni

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