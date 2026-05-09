Dopo la sconfitta contro l’Udinese, Fabio Pisacane ha commentato la partita affermando che, nonostante i 23 tiri verso la porta avversaria, non sono riusciti a segnare. Ha aggiunto che in situazioni del genere o si ha una giornata negativa o qualcosa nel reparto offensivo non ha funzionato. Le dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN subito dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202526.

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© Calcionews24.com - Cagliari, Pisacane dopo la sconfitta contro l’Udinese: «Quando fai 23 tiri verso la porta avversaria e non segni due sono le cose: o è una giornata no o abbiamo sbagliato qualcosa!»

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