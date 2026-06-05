Natalia Paragoni | Ho scoperto di avere un tumore quando ero incinta poi ho iniziato la chemio

Il 27 aprile, un’influencer ha annunciato di aver scoperto di avere un linfoma di Hodgkin durante la gravidanza. Dopo la diagnosi, ha iniziato un ciclo di chemio. La comunicazione è stata fatta tramite un post su Instagram, in cui ha raccontato come questa scoperta abbia cambiato la sua vita. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla condizione clinica o sui trattamenti successivi.

“Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”. Inizia così il lungo messaggio di Natalia Paragoni, influencer ed ex volto di ‘Uomini e Donne’, con il quale ha annunciato su Instagram di avere un linfoma Hodgkin e di aver iniziato la chemioterapia. Il racconto“Ero. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Natalia Paragoni e il tumore (linfoma Hodgkin), il compagno Andrea Zelletta: «Non ti lascerò sola»

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