In Toscana sono state assegnate 16 Bandiere Verdi alle spiagge più attrezzate per le famiglie con bambini. Le spiagge devono offrire spazi di gioco liberi, acque limpide con fondali bassi e presenza di operatori di salvataggio. Sono inoltre richiesti servizi che facilitino la giornata, come aree di ristoro e strutture di assistenza. La certificazione, assegnata annualmente, valuta principalmente l’attenzione alle esigenze delle famiglie e la sicurezza dei piccoli bagnanti.

Firenze, 27 maggio 2026 – I criteri sono semplici: spazi che consentano di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali bassi, operatori di salvataggio sulle torrette e servizi che rendano le giornate vive e piacevoli. Sono le spiagge su cui sventolano le Bandiere Verdi, litorali a misura di bambini e famiglie, certificate dai pediatri. L’elenco aggiornato al 2026 è stato diramato oggi, mercoledì 27 maggio, dal fondatore e coordinatore della ricerca, Italo Farnetani, durante un incontro che si è tenuto nell'Aula consiliare del Municipio di Modica (Ragusa), alla presenza del sindaco Maria Monisteri Caschetto, dell'assessore comunale all'Ambiente Samuele Cannizzaro, dei sindaci dei Comuni limitrofi e altre autorità, ma anche di pediatri e medici del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiagge e bambini, quali sono le migliori (e le più attrezzate). In Toscana sventolano 16 Bandiere Verdi: ecco dove

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