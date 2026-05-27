Spiagge e bambini quali sono le migliori e le più attrezzate In Toscana sventolano 16 Bandiere Verdi | ecco dove
In Toscana sono state assegnate 16 Bandiere Verdi alle spiagge più attrezzate per le famiglie con bambini. Le spiagge devono offrire spazi di gioco liberi, acque limpide con fondali bassi e presenza di operatori di salvataggio. Sono inoltre richiesti servizi che facilitino la giornata, come aree di ristoro e strutture di assistenza. La certificazione, assegnata annualmente, valuta principalmente l’attenzione alle esigenze delle famiglie e la sicurezza dei piccoli bagnanti.
Firenze, 27 maggio 2026 – I criteri sono semplici: spazi che consentano di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali bassi, operatori di salvataggio sulle torrette e servizi che rendano le giornate vive e piacevoli. Sono le spiagge su cui sventolano le Bandiere Verdi, litorali a misura di bambini e famiglie, certificate dai pediatri. L’elenco aggiornato al 2026 è stato diramato oggi, mercoledì 27 maggio, dal fondatore e coordinatore della ricerca, Italo Farnetani, durante un incontro che si è tenuto nell'Aula consiliare del Municipio di Modica (Ragusa), alla presenza del sindaco Maria Monisteri Caschetto, dell'assessore comunale all'Ambiente Samuele Cannizzaro, dei sindaci dei Comuni limitrofi e altre autorità, ma anche di pediatri e medici del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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