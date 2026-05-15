Bandiere Blu 2026 quali sono le migliori spiagge d’Italia | 14 nuovi comuni in classifica

La Foundation for Environmental Education ha annunciato i nuovi comuni italiani che nel 2026 hanno ricevuto la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato a spiagge e porti turistici che rispettano determinati standard di qualità ambientale e servizi. In totale, sono 14 le località che si sono aggiunte alla lista, portando a un totale di comuni premiati nel paese. La classifica si basa su criteri riguardanti la qualità delle acque, la gestione ambientale e le strutture offerte al pubblico.

La Foundation for Environmental Education (Fee) ha pubblicato il nuovo elenco dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu per le loro spiagge o porti turistici. La valutazione si basa soprattutto sulla qualità dell’acqua, ma anche sui servizi offerti ai bagnanti e sul rispetto dell’ambiente delle strutture. Le nuove spiagge incluse nella lista sono 14, mentre tre sono state escluse, portando il totale dell’aumento a 11 e quello generale a 246. Non si tratta soltanto di località marittime: ci sono infatti 23 Bandiere Blu lacustri in tutta Italia, oltre a 87 porti turistici marittimi. Le nuove Bandiere Blu del 2026. Nel suo... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Spiagge bandiere blu 2026!

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