Dopo aver vinto tre medaglie ai Giochi, nuotatrice italiana ha annunciato di aver deciso quando smetterà di gareggiare. La nuotatrice ha anche ottenuto una laurea, sottolineando di aver affrontato ogni sfida con impegno e determinazione. Prima di questa decisione, ha conquistato la tripletta al Settecolli. La nuotatrice ha dichiarato di aver recuperato fiducia in vista degli Europei, dopo aver cambiato rotta post-Giochi.

Prima la tripletta al Settecolli, poi una laurea conquistata con lo stesso spirito con cui affronta ogni allenamento e ogni gara: impegno, sacrificio e determinazione. Simona Quadarella vive uno dei momenti più felici della sua carriera. La campionessa romana ha conseguito la laurea in Comunicazione Digitale alla Link Campus University di Roma con voto 105, discutendo una tesi dedicata alla sedentarietà e al disagio psicologico. Una promessa mantenuta. Dopo l’Olimpiade di Parigi chiusa con due quarti posti, aveva raccontato che lo studio sarebbe stato il modo migliore per ripartire. Oggi quel percorso si è concluso con il sorriso, davanti ai... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quadarella: "Così ho svoltato dopo i Giochi. Fiducia per gli Europei. E ho già deciso quando smetto"

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